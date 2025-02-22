Ланской Сергей Степанович 23.12.1787 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ланской Сергей Степанович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 23.12.1787, Московская Губерния, Российская Империя

умер 26.01.1862, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Ланская (Одоевская) Варвара Ивановна27.07.1790 г.р.
Дети
Перфильева (Ланская) Анастасия Сергеевна06.02.1813 г.р.
Ланской Степан Сергеевич18.06.1814 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская Губерния, Российская Империя

Бракосочетание
25.02.1812

Жена: Ланская (Одоевская) Варвара Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

бр Ланской камер/ю Сергей Степанович Одоевская княжна Варвара Ивановна 19-111-167А 105 1812 Мор.соб 25.фев https://forum.vgd.ru/post/3866/104590/p3176309.htm#pp3176309

Рождение ребёнка
06.02.1813

Дочь: Перфильева (Ланская) Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Ланская (Одоевская) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
18.06.1814

Сын: Ланской Степан Сергеевич

Мать ребёнка: Ланская (Одоевская) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
02.02.1816

Дочь: Ланская Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Ланская (Одоевская) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
25.12.1817

Сын: Ланской Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Ланская (Одоевская) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
01.07.1818

Дочь: Вревская (Ланская) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Ланская (Одоевская) Варвара Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 203. — Оп. 745. — Д. 222. — Л. 180. Метрические книги церкви Николая Чудотворца, что в Новом Ваганькове. Дата обращения: 8 января 2022. Архивировано 8 января 2022 года.

Рождение ребёнка
22.02.1822

Сын: Ланской Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Ланская (Одоевская) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
27.10.1829

Сын: Ланской Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Ланская (Одоевская) Варвара Ивановна

Смерть
26.01.1862
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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