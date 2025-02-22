Ланской Сергей Степанович
мужской, родился 23.12.1787, Московская Губерния, Российская Империя
умер 26.01.1862, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Ланская (Одоевская) Варвара Ивановна27.07.1790 г.р.
Дети
Перфильева (Ланская) Анастасия Сергеевна06.02.1813 г.р.
Ланской Степан Сергеевич18.06.1814 г.р.Показать еще 5
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская Губерния, Российская Империя
Бракосочетание
25.02.1812
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.02.1813
Дочь: Перфильева (Ланская) Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Ланская (Одоевская) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
18.06.1814
Мать ребёнка: Ланская (Одоевская) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
02.02.1816
Дочь: Ланская Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Ланская (Одоевская) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
25.12.1817
Мать ребёнка: Ланская (Одоевская) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
01.07.1818
Дочь: Вревская (Ланская) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Ланская (Одоевская) Варвара Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.02.1822
Сын: Ланской Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Ланская (Одоевская) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
27.10.1829
Мать ребёнка: Ланская (Одоевская) Варвара Ивановна
Смерть
26.01.1862
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург