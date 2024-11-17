Фон Фальтин (Ланская) Анастасия Степановна
женский, родилась 11.06.1869
умерла 1917
МатьЛанская (Михайлова) Наталья НиколаевнаНеизвестно г.р.
ОтецЛанской Степан Сергеевич18.06.1814 г.р.
Супруги
Фон Фальтин Карл Александрович04.11.1857 г.р.
Дети
Фон Фальтин Нина Карловна1887 г.р.
Бандровская (Фон Фальтин) Наталья Карловна07.12.1890 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1869
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Фон Фальтин Нина Карловна
Отец ребёнка: Фон Фальтин Карл Александрович
Бракосочетание
14.02.1888
Рождение ребёнка
07.12.1890
Дочь: Бандровская (Фон Фальтин) Наталья Карловна
Отец ребёнка: Фон Фальтин Карл Александрович
Рождение ребёнка
30.10.1891
Сын: Фон Фальтин Александр Карлович
Отец ребёнка: Фон Фальтин Карл Александрович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Фон Фальтин Николай Карлович
Отец ребёнка: Фон Фальтин Карл Александрович
Смерть
1917