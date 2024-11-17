Фон Фальтин (Ланская) Анастасия Степановна 11.06.1869 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Фальтин (Ланская) Анастасия Степановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 11.06.1869

умерла 1917

Мать
Ланская (Михайлова) Наталья НиколаевнаНеизвестно г.р.
Отец
Ланской Степан Сергеевич18.06.1814 г.р.
Супруги
Фон Фальтин Карл Александрович04.11.1857 г.р.
Дети
Фон Фальтин Нина Карловна1887 г.р.
Бандровская (Фон Фальтин) Наталья Карловна07.12.1890 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1869

Отец: Ланской Степан Сергеевич

Мать: Ланская (Михайлова) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Фон Фальтин Нина Карловна

Отец ребёнка: Фон Фальтин Карл Александрович

Кронштадт, Город Ленинград, РСФСР

Бракосочетание
14.02.1888

Муж: Фон Фальтин Карл Александрович

Рождение ребёнка
07.12.1890

Дочь: Бандровская (Фон Фальтин) Наталья Карловна

Отец ребёнка: Фон Фальтин Карл Александрович

Кронштадт, Город Ленинград, РСФСР

Рождение ребёнка
30.10.1891

Сын: Фон Фальтин Александр Карлович

Отец ребёнка: Фон Фальтин Карл Александрович

Кронштадт, Город Ленинград, РСФСР

Рождение ребёнка
1894

Сын: Фон Фальтин Николай Карлович

Отец ребёнка: Фон Фальтин Карл Александрович

Смерть
1917

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