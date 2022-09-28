Кузьмин Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Федор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова (Кузьмина) Мария

Мать ребёнка: Кузьмина (Илларионова) Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина (Илларионова) Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фокина (Кузьмина) Валентина

Мать ребёнка: Кузьмина (Илларионова) Анна Максимовна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Евгений

Мать ребёнка: Кузьмина (Илларионова) Анна Максимовна

Смерть
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: Рак легких
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Воскресенское кладбище г. Саратов

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