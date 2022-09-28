Кузьмин Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова (Кузьмина) Мария
Мать ребёнка: Кузьмина (Илларионова) Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьмина (Илларионова) Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фокина (Кузьмина) Валентина
Мать ребёнка: Кузьмина (Илларионова) Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Евгений
Мать ребёнка: Кузьмина (Илларионова) Анна Максимовна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак легких
Похороны
Неизвестно
Воскресенское кладбище г. Саратов