Петрова (Кузьмина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьмин Федор Михайлович
Мать: Кузьмина Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пичужкина (овчинникова) Томара
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Владимир
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Поселок "Красный Октябрь", Саратовская область
Поселок "Красный Октябрь", Саратовская область