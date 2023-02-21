Петрова (Кузьмина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Кузьмина) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьмин Федор Михайлович

Мать: Кузьмина Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пичужкина (овчинникова) Томара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Владимир

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Поселок "Красный Октябрь", Саратовская область
Поселок "Красный Октябрь", Саратовская область
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