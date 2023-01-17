Кузьмина (Илларионова) Анна Максимовна
Место рождения
Дата рождения09.08.1903
Дата смерти03.08.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьмин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Евгений
Отец ребёнка: Кузьмин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фокина Валентина
Отец ребёнка: Кузьмин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Мария
Отец ребёнка: Кузьмин Федор Михайлович
Смерть
03.08.1991
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Саратов, поселок Красный Окябрь
Саратов, поселок Красный Окябрь