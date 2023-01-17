Кузьмина (Илларионова) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Илларионова) Анна Максимовна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

09.08.1903

Дата смерти

03.08.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Евгений

Отец ребёнка: Кузьмин Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фокина Валентина

Отец ребёнка: Кузьмин Федор Михайлович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Мария

Отец ребёнка: Кузьмин Федор Михайлович

Смерть
03.08.1991
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Саратов, поселок Красный Окябрь
Саратов, поселок Красный Окябрь
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