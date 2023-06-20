Коврижных Фокей
Место рожденияд. Егоренки
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Коврижных Харлам
Мать: Алимпиада Назаровна
д. Егоренки
Рождение ребёнка
1826
Сын: Коврижных Матвей
Мать ребёнка: Коврижных Фекла Родионовна
д. Егоренки
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Коврижных Фекла Родионовна
д. Егоренки
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Соломонида Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Фекла Родионовна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Коврижных Меркурий
Мать ребёнка: Коврижных Фекла Родионовна
д. Егоренки
Рождение ребёнка
1834
Сын: Коврижных Кирилл
Мать ребёнка: Коврижных Фекла Родионовна
д. Егоренки
Смерть
Неизвестно