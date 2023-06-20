Алимпиада Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Коврижных Фокей
Отец ребёнка: Коврижных Харлам
д. Егоренки
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Коврижных Харлам
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1806
Сын: Коврижных Терентей Харламович
Отец ребёнка: Коврижных Харлам
д. Крестецы
Рождение ребёнка
1808
Сын: Коврижных Нестер Харламович
Отец ребёнка: Коврижных Харлам
д. Крестецы
Смерть
Неизвестно