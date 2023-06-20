Коврижных Харлам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Харлам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Коврижных Петр Патракович

Мать: Коврижных Васса Матвеевна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Коврижных Фокей

Мать ребёнка: Алимпиада Назаровна

д. Егоренки
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Алимпиада Назаровна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1806

Сын: Коврижных Терентей Харламович

Мать ребёнка: Алимпиада Назаровна

д. Крестецы
Рождение ребёнка
1808

Сын: Коврижных Нестер Харламович

Мать ребёнка: Алимпиада Назаровна

д. Крестецы
Смерть
Неизвестно
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