Коврижных Харлам
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Рождение ребёнка
1800
Сын: Коврижных Фокей
Мать ребёнка: Алимпиада Назаровна
д. Егоренки
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Алимпиада Назаровна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1806
Сын: Коврижных Терентей Харламович
Мать ребёнка: Алимпиада Назаровна
д. Крестецы
Рождение ребёнка
1808
Сын: Коврижных Нестер Харламович
Мать ребёнка: Алимпиада Назаровна
д. Крестецы
Смерть
Неизвестно