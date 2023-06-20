Коврижных Фекла Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Коврижных Матвей
Отец ребёнка: Коврижных Фокей
д. Егоренки
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Коврижных Фокей
д. Егоренки
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Соломонида Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Фокей
Рождение ребёнка
1831
Сын: Коврижных Меркурий
Отец ребёнка: Коврижных Фокей
д. Егоренки
Рождение ребёнка
1834
Сын: Коврижных Кирилл
Отец ребёнка: Коврижных Фокей
д. Егоренки
Смерть
Неизвестно