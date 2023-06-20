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Коврижных Фекла Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Коврижных Матвей

Отец ребёнка: Коврижных Фокей

д. Егоренки
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Коврижных Фокей

д. Егоренки
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Соломонида Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Фокей

Рождение ребёнка
1831

Сын: Коврижных Меркурий

Отец ребёнка: Коврижных Фокей

д. Егоренки
Рождение ребёнка
1834

Сын: Коврижных Кирилл

Отец ребёнка: Коврижных Фокей

д. Егоренки
Смерть
Неизвестно