Бухман Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухман Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

19.10.1911

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Бухман Анна Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.01.1872

Сын: Бухман Петр Иванович

Мать ребёнка: Бухман Анна Петровна

санкт петербург, Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косякова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Бухман Анна Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.10.1911
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