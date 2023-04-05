Бухман Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти19.10.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Бухман Анна Петровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.01.1872
Сын: Бухман Петр Иванович
Мать ребёнка: Бухман Анна Петровна
санкт петербург, Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косякова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Бухман Анна Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.10.1911