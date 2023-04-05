Косякова (Бухман) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Бухман Иван Сергеевич
Мать: Бухман Анна Петровна
Рождение ребёнка
01.06.1894
Сын: Косяков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Косяков Василий Антонович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
03.10.1896
Сын: Косяков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Косяков Василий Антонович
Бракосочетание
Около 1898
Рождение ребёнка
01.02.1899
Дочь: Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Косяков Василий Антонович
Работа или профессия
Неизвестно