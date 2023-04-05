Косякова (Бухман) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косякова (Бухман) Людмила Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бухман Иван Сергеевич

Мать: Бухман Анна Петровна

Рождение ребёнка
01.06.1894

Сын: Косяков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Косяков Василий Антонович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
03.10.1896

Сын: Косяков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Косяков Василий Антонович

Бракосочетание
Около 1898

Муж: Косяков Василий Антонович

Рождение ребёнка
01.02.1899

Дочь: Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Косяков Василий Антонович

Работа или профессия
Неизвестно
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