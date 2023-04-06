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Косяков Василий Антонович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

24.07.1862

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1862

Отец: Косяков Антон Корнеевич

Мать: Косякова Наталья Даниловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1894

Сын: Косяков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Косякова Людмила Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
03.10.1896

Сын: Косяков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Косякова Людмила Ивановна

Бракосочетание
Около 1898

Жена: Косякова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
01.02.1899

Дочь: Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Косякова Людмила Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Архитектор
Смерть
1921
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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