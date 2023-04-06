Косяков Василий Антонович
Место рождения
Дата рождения24.07.1862
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1862
Рождение ребёнка
01.06.1894
Сын: Косяков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Косякова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.1896
Сын: Косяков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Косякова Людмила Ивановна
Бракосочетание
Около 1898
Рождение ребёнка
01.02.1899
Дочь: Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Косякова Людмила Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Архитектор
Смерть
1921