Косяков Антон Корнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1829 и 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.07.1862
Сын: Косяков Василий Антонович
Мать ребёнка: Косякова Наталья Даниловна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Косяков Владимир Антонович
Мать ребёнка: Косякова Наталья Даниловна
Рождение ребёнка
12.04.1870
Мать ребёнка: Косякова Наталья Даниловна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Косяков Георгий Антонович
Мать ребёнка: Косякова Наталья Даниловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно