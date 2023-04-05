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Косяков Антон Корнеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1829 и 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1829 и 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1862

Сын: Косяков Василий Антонович

Мать ребёнка: Косякова Наталья Даниловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1866

Сын: Косяков Владимир Антонович

Мать ребёнка: Косякова Наталья Даниловна

Рождение ребёнка
12.04.1870

Сын: Косяков Виктор Антонович

Мать ребёнка: Косякова Наталья Даниловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1872

Сын: Косяков Георгий Антонович

Мать ребёнка: Косякова Наталья Даниловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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