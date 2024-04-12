Косяков Виктор Антонович
Место рождения
Дата рождения12.04.1870
Дата смертиОколо 1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1870
Бракосочетание
Около 21.05.1893
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
12.05.1904
Рождение ребёнка
23.03.1907
Дочь: Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Косякова Мария Афанасьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Генерал-майор
Смерть
Около 1940