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Косяков Виктор Антонович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

12.04.1870

Дата смерти

Около 1940

Пол

Мужской

Отец

Между 1829 и 1830 г.р.

Мать

1845 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности
Около 1878 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1870

Отец: Косяков Антон Корнеевич

Мать: Косякова Наталья Даниловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Около 21.05.1893

Жена: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
12.05.1904

Жена: Косякова Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
23.03.1907

Дочь: Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Косякова Мария Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Генерал-майор
Смерть
Около 1940
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