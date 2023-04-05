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Бухман Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

05.09.1913

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Бухман Иван Сергеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1872

Сын: Бухман Петр Иванович

Отец ребёнка: Бухман Иван Сергеевич

санкт петербург, Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косякова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Бухман Иван Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.09.1913
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