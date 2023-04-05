Бухман Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти05.09.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Бухман Иван Сергеевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1872
Сын: Бухман Петр Иванович
Отец ребёнка: Бухман Иван Сергеевич
санкт петербург, Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косякова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Бухман Иван Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.09.1913