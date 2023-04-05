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Бухман Петр Иванович

Место рождения

санкт петербург, Russian Federation

Дата рождения

04.01.1872

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

Около 1853 г.р.

Жена

Дети

1910 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1872

Отец: Бухман Иван Сергеевич

Мать: Бухман Анна Петровна

санкт петербург, Russian Federation
Бракосочетание
28.05.1906

Жена: Бухман Лидия Александровна

Рождение ребёнка
02.11.1910

Дочь: Добротина Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Бухман Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухман Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухман Лидия Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1948
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