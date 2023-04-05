Бухман Петр Иванович
Место рождениясанкт петербург, Russian Federation
Дата рождения04.01.1872
Дата смерти1948
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1872
Отец: Бухман Иван Сергеевич
Мать: Бухман Анна Петровна
санкт петербург, Russian Federation
Бракосочетание
28.05.1906
Рождение ребёнка
02.11.1910
Дочь: Добротина Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Бухман Лидия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бухман Лидия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бухман Лидия Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1948