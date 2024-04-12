Кученков Матвей Ефремович
Место рождения
Дата рождения15.11.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1881 ст.
Бракосочетание
13.02.1908 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.10.1911 ст.
Дочь: Кученкова Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Кученкова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
12.09.1913 ст.
Сын: Кученков Никита Матвеевич
Мать ребёнка: Кученкова Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно