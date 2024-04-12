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Кученков Матвей Ефремович

Место рождения

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

15.11.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1881 ст.

Отец: Кученков Ефрем Иванович

Мать: Кученкова Елена Николаевна

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
13.02.1908 ст.

Жена: Кученкова Агафья Ивановна

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.10.1911 ст.

Дочь: Кученкова Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Кученкова Агафья Ивановна

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1913 ст.

Сын: Кученков Никита Матвеевич

Мать ребёнка: Кученкова Агафья Ивановна

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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