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Кученков Ефрем Иванович

Место рождения

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

14.12.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.07.1872 ст.

Дочь: Кученкова Юлия Ефремовна

Мать ребёнка: Кученкова Елена Николаевна

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1881 ст.

Сын: Кученков Матвей Ефремович

Мать ребёнка: Кученкова Елена Николаевна

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1884 ст.

Дочь: Рябчикова Феврония Ефремовна

Мать ребёнка: Кученкова Елена Николаевна

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Кученков Василий Ефремович

Мать ребёнка: Кученкова Елена Николаевна

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1887 ст.

Дочь: Герасимова Анна Ефремовна

Мать ребёнка: Кученкова Елена Николаевна

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1890 ст.

Дочь: Кученкова Васса Ефремовна

Мать ребёнка: Кученкова Елена Николаевна

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1892 ст.

Дочь: Кученкова Ульяна Ефремовна

Мать ребёнка: Кученкова Елена Николаевна

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кученкова Елена Николаевна

Смерть
14.12.1891 ст.
Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
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