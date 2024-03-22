Кученков Ефрем Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти14.12.1891 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Рождение ребёнка
14.07.1872 ст.
Дочь: Кученкова Юлия Ефремовна
Мать ребёнка: Кученкова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
15.11.1881 ст.
Сын: Кученков Матвей Ефремович
Мать ребёнка: Кученкова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
25.06.1884 ст.
Дочь: Рябчикова Феврония Ефремовна
Мать ребёнка: Кученкова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Кученков Василий Ефремович
Мать ребёнка: Кученкова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
01.07.1887 ст.
Дочь: Герасимова Анна Ефремовна
Мать ребёнка: Кученкова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
17.01.1890 ст.
Дочь: Кученкова Васса Ефремовна
Мать ребёнка: Кученкова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
04.03.1892 ст.
Дочь: Кученкова Ульяна Ефремовна
Мать ребёнка: Кученкова Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.1891 ст.