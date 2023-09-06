Кученкова Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.07.1872 ст.
Дочь: Кученкова Юлия Ефремовна
Отец ребёнка: Кученков Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
15.11.1881 ст.
Сын: Кученков Матвей Ефремович
Отец ребёнка: Кученков Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1884 ст.
Дочь: Рябчикова Феврония Ефремовна
Отец ребёнка: Кученков Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Кученков Василий Ефремович
Отец ребёнка: Кученков Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1887 ст.
Дочь: Герасимова Анна Ефремовна
Отец ребёнка: Кученков Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
17.01.1890 ст.
Дочь: Кученкова Васса Ефремовна
Отец ребёнка: Кученков Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
04.03.1892 ст.
Дочь: Кученкова Ульяна Ефремовна
Отец ребёнка: Кученков Ефрем Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно