Кученкова Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кученкова Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1872 ст.

Дочь: Кученкова Юлия Ефремовна

Отец ребёнка: Кученков Ефрем Иванович

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1881 ст.

Сын: Кученков Матвей Ефремович

Отец ребёнка: Кученков Ефрем Иванович

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1884 ст.

Дочь: Рябчикова Феврония Ефремовна

Отец ребёнка: Кученков Ефрем Иванович

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Кученков Василий Ефремович

Отец ребёнка: Кученков Ефрем Иванович

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1887 ст.

Дочь: Герасимова Анна Ефремовна

Отец ребёнка: Кученков Ефрем Иванович

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1890 ст.

Дочь: Кученкова Васса Ефремовна

Отец ребёнка: Кученков Ефрем Иванович

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1892 ст.

Дочь: Кученкова Ульяна Ефремовна

Отец ребёнка: Кученков Ефрем Иванович

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кученков Ефрем Иванович

Смерть
Неизвестно
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