Кученкова (Рыбакова) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКученкова (Рыбакова) Агафья Ивановна

Кученкова (Рыбакова) Агафья Ивановна

Место рождения

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
13.02.1908 ст.

Муж: Кученков Матвей Ефремович

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.10.1911 ст.

Дочь: Кученкова Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Кученков Матвей Ефремович

Гольцова, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1913 ст.

Сын: Кученков Никита Матвеевич

Отец ребёнка: Кученков Матвей Ефремович

Гольцова, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.