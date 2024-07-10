Кученкова (Рыбакова) Агафья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1908 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.10.1911 ст.
Дочь: Кученкова Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Кученков Матвей Ефремович
Рождение ребёнка
12.09.1913 ст.
Сын: Кученков Никита Матвеевич
Отец ребёнка: Кученков Матвей Ефремович
Смерть
Неизвестно