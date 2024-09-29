Гринчева Абрамова (Листратова) Марфа Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринчева Абрамова (Листратова) Марфа Никитина

Место рождения

Полухино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.

Отец: Листратов Никита

Мать: не указана

Полухино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
25.01.1882 ст.

Муж: Гринчев Гришин (Абрамов) Герасим Исидоров

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Иван Никитин Михалев Андрей Александров Днепровский по невесте Николай Федоров Акимов Василий Григорьев Паученов?-д. Пашино
Рождение ребёнка
16.08.1883 ст.

Сын: Гришин Моисей Герасимов

Отец ребёнка: Гринчев Гришин (Абрамов) Герасим Исидоров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.03.1885 ст.

Дочь: Овчинникова (Гришина) Евдокия Герасимова

Отец ребёнка: Гринчев Гришин (Абрамов) Герасим Исидоров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.02.1887 ст.

Сын: Гришин Симеон Герасимов

Отец ребёнка: Гринчев Гришин (Абрамов) Герасим Исидоров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.04.1888 ст.

Сын: Гришин (Гринчев) Терентий Герасимов

Отец ребёнка: Гринчев Гришин (Абрамов) Герасим Исидоров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.12.1890 ст.

Сын: Гришин Василий Герасимов

Отец ребёнка: Гринчев Гришин (Абрамов) Герасим Исидоров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.06.1892 ст.

Сын: Гришин Петр Герасимов

Отец ребёнка: Гринчев Гришин (Абрамов) Герасим Исидоров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.07.1893 ст.

Дочь: Гришина Христина Герасимова

Отец ребёнка: Гринчев Гришин (Абрамов) Герасим Исидоров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.08.1894 ст.

Дочь: Гришина Абрамова Мария Герасимова

Отец ребёнка: Гринчев Гришин (Абрамов) Герасим Исидоров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.02.1897 ст.

Сын: Абрамов (Гришин) Тимофей Герасимов

Отец ребёнка: Гринчев Гришин (Абрамов) Герасим Исидоров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.02.1899 ст.

Дочь: Абрамова Гришина Мария Герасимова

Отец ребёнка: Гринчев Гришин (Абрамов) Герасим Исидоров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.02.1901 ст.

Сын: Абрамов Гришин Иаков Яков Герасимов

Отец ребёнка: Гринчев Гришин (Абрамов) Герасим Исидоров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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