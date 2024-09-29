Гринчева Абрамова (Листратова) Марфа Никитина
Место рождения
Дата рождения1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Листратов Никита
Мать: не указана
Отец ребёнка: Гринчев Гришин (Абрамов) Герасим Исидоров
Дочь: Овчинникова (Гришина) Евдокия Герасимова
Отец ребёнка: Гринчев Гришин (Абрамов) Герасим Исидоров
Отец ребёнка: Гринчев Гришин (Абрамов) Герасим Исидоров
Сын: Гришин (Гринчев) Терентий Герасимов
Отец ребёнка: Гринчев Гришин (Абрамов) Герасим Исидоров
Отец ребёнка: Гринчев Гришин (Абрамов) Герасим Исидоров
Отец ребёнка: Гринчев Гришин (Абрамов) Герасим Исидоров
Дочь: Гришина Христина Герасимова
Отец ребёнка: Гринчев Гришин (Абрамов) Герасим Исидоров
Дочь: Гришина Абрамова Мария Герасимова
Отец ребёнка: Гринчев Гришин (Абрамов) Герасим Исидоров
Сын: Абрамов (Гришин) Тимофей Герасимов
Отец ребёнка: Гринчев Гришин (Абрамов) Герасим Исидоров
Дочь: Абрамова Гришина Мария Герасимова
Отец ребёнка: Гринчев Гришин (Абрамов) Герасим Исидоров
Сын: Абрамов Гришин Иаков Яков Герасимов
Отец ребёнка: Гринчев Гришин (Абрамов) Герасим Исидоров