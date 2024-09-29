Овчинникова (Гришина) Евдокия Герасимова
Место рождения
Дата рождения01.03.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1885 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
01.03.1885 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
1 марта – Евдокии Герасим Исидоров Гришин, Марфа Никитина В: Сергей Никитин Листратов – Д. Полухина Феврония Андреева Днепровская – девка
Рождение ребёнка
17.08.1910 ст.
Дочь: Овчинникова Фекла Абрамова
Отец ребёнка: Овчинников Абрам Фёдоров
Смерть
Неизвестно