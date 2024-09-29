Овчинникова (Гришина) Евдокия Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Гришина) Евдокия Герасимова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

01.03.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1885 ст.

Отец: Гринчев Гришин (Абрамов) Герасим Исидоров

Мать: Гринчева Абрамова (Листратова) Марфа Никитина

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Абрам Фёдоров

Крещение
01.03.1885 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
1 марта – Евдокии Герасим Исидоров Гришин, Марфа Никитина В: Сергей Никитин Листратов – Д. Полухина Феврония Андреева Днепровская – девка
Рождение ребёнка
17.08.1910 ст.

Дочь: Овчинникова Фекла Абрамова

Отец ребёнка: Овчинников Абрам Фёдоров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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