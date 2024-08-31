Гришин Симеон Герасимов
Место рождения
Дата рождения01.02.1887 ст.
Дата смерти24.05.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1887 ст.
Крещение
01.03.1887 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
1 февраля- Симеон Герасим Исидоров Гришин, Марфа Никитина Федор Иванов Николаев Феврония Андреева Днепровская -девка
Смерть
24.05.1887 ст.
4 мес слабость