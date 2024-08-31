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Гришин Симеон Герасимов

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

01.02.1887 ст.

Дата смерти

24.05.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1887 ст.

Отец: Гринчев Гришин (Абрамов) Герасим Исидоров

Мать: Гринчева Абрамова (Листратова) Марфа Никитина

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
01.03.1887 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
1 февраля- Симеон Герасим Исидоров Гришин, Марфа Никитина Федор Иванов Николаев Феврония Андреева Днепровская -девка
Смерть
24.05.1887 ст.
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
4 мес слабость

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