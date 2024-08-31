Гришин Петр Герасимов
Место рождения
Дата рождения27.06.1892 ст.
Дата смерти08.07.1892 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1892 ст.
Крещение
27.06.1892 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
27 июня-Пётр Герасим Исидоров Гришин, Марфа Никитина В: Антон Николаев Тараканов Александра Касьянова Воробьева- солдатка
Смерть
08.07.1892 ст.
1 мес слабость