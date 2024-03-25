Несмеянов Ефим Григорьевич
Место рождения
Дата рождения17.01.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Жена: Несмеянова Анна Ефимовна
Дочь: Несмеянова Хиония Ефимовна
Мать ребёнка: Несмеянова Анна Ефимовна
Сын: Несмеянов Степан Ефимович
Мать ребёнка: Несмеянова Анна Ефимовна
Дочь: Никитина Васса Ефимовна
Мать ребёнка: Несмеянова Анна Ефимовна
Дочь: Бобина Параскева Ефимовна
Мать ребёнка: Несмеянова Анна Ефимовна
Сын: Несмеянов Михаил Ефимович
Мать ребёнка: Несмеянова Анна Ефимовна
Дочь: Лукия Ефимовна
Мать ребёнка: Несмеянова Анна Ефимовна
Сын: Несмеянов Дмитрий Ефимович
Мать ребёнка: Несмеянова Анна Ефимовна
Дочь: Марфа Ефимовна
Мать ребёнка: Несмеянова Анна Ефимовна
Сын: Несмеянов Василий Ефимович
Мать ребёнка: Несмеянова Анна Ефимовна
Сын: Несмеянов Терентий Ефимович
Мать ребёнка: Несмеянова Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Несмеянова Анна Ефимовна
Дочь: Матрёна Ефимовна
Мать ребёнка: Несмеянова Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Несмеянова Анна Ефимовна
Дочь: Несмеянова Елизавета Ефимовна
Мать ребёнка: Несмеянова Анна Ефимовна
Дочь: Несмеянова Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Несмеянова Анна Ефимовна