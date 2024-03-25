Несмеянов Ефим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНесмеянов Ефим Григорьевич

Несмеянов Ефим Григорьевич

Место рождения

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.01.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1866

Отец: Несмеянов Григорий Никитич

Мать: Несмеянова Акулина Евмениевна

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1884

Жена: Несмеянова Анна Ефимовна

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1885

Дочь: Несмеянова Хиония Ефимовна

Мать ребёнка: Несмеянова Анна Ефимовна

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1887

Сын: Несмеянов Степан Ефимович

Мать ребёнка: Несмеянова Анна Ефимовна

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1888

Дочь: Никитина Васса Ефимовна

Мать ребёнка: Несмеянова Анна Ефимовна

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1890

Дочь: Бобина Параскева Ефимовна

Мать ребёнка: Несмеянова Анна Ефимовна

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1893

Сын: Несмеянов Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Несмеянова Анна Ефимовна

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1894

Дочь: Лукия Ефимовна

Мать ребёнка: Несмеянова Анна Ефимовна

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1896

Сын: Несмеянов Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Несмеянова Анна Ефимовна

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1898

Дочь: Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: Несмеянова Анна Ефимовна

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1900

Сын: Несмеянов Василий Ефимович

Мать ребёнка: Несмеянова Анна Ефимовна

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.04.1902

Сын: Несмеянов Терентий Ефимович

Мать ребёнка: Несмеянова Анна Ефимовна

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1903

Сын: Несмеянов Фёдор Ефимович

Мать ребёнка: Несмеянова Анна Ефимовна

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Матрёна Ефимовна

Мать ребёнка: Несмеянова Анна Ефимовна

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.01.1906

Сын: Несмеянов Пётр Ефимович

Мать ребёнка: Несмеянова Анна Ефимовна

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1910

Дочь: Несмеянова Елизавета Ефимовна

Мать ребёнка: Несмеянова Анна Ефимовна

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1911

Дочь: Несмеянова Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Несмеянова Анна Ефимовна

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close