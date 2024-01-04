Никитина (Несмеянова) Васса Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Несмеянова) Васса Ефимовна

Место рождения

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.08.1888

Дата смерти

1924

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1888

Отец: Несмеянов Ефим Григорьевич

Мать: Несмеянова Анна Ефимовна

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1906

Муж: Никитин Дмитрий Николаевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.12.1907

Дочь: Анисия Дмитриевна

Отец ребёнка: Никитин Дмитрий Николаевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1909

Сын: Никитин Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Никитин Дмитрий Николаевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1912

Сын: Никитин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Никитин Дмитрий Николаевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1919

Дочь: Морозова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Никитин Дмитрий Николаевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Бушина Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Никитин Дмитрий Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1924
Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Брюшной тиф
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