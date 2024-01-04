Никитина (Несмеянова) Васса Ефимовна
Место рождения
Дата рождения18.08.1888
Дата смерти1924
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1888
Бракосочетание
30.01.1906
Рождение ребёнка
30.12.1907
Дочь: Анисия Дмитриевна
Отец ребёнка: Никитин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
27.06.1909
Отец ребёнка: Никитин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
28.09.1912
Сын: Никитин Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Никитин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
08.02.1919
Дочь: Морозова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Никитин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Бушина Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Никитин Дмитрий Николаевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1924
Причина смерти: Брюшной тиф