Несмеянова (Меньшикова) Анна Ефимовна
Место рождения
Дата рождения25.07.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Несмеянова Хиония Ефимовна
Отец ребёнка: Несмеянов Ефим Григорьевич
Сын: Несмеянов Степан Ефимович
Отец ребёнка: Несмеянов Ефим Григорьевич
Дочь: Никитина Васса Ефимовна
Отец ребёнка: Несмеянов Ефим Григорьевич
Дочь: Бобина Параскева Ефимовна
Отец ребёнка: Несмеянов Ефим Григорьевич
Сын: Несмеянов Михаил Ефимович
Отец ребёнка: Несмеянов Ефим Григорьевич
Дочь: Лукия Ефимовна
Отец ребёнка: Несмеянов Ефим Григорьевич
Сын: Несмеянов Дмитрий Ефимович
Отец ребёнка: Несмеянов Ефим Григорьевич
Дочь: Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Несмеянов Ефим Григорьевич
Сын: Несмеянов Василий Ефимович
Отец ребёнка: Несмеянов Ефим Григорьевич
Сын: Несмеянов Терентий Ефимович
Отец ребёнка: Несмеянов Ефим Григорьевич
Отец ребёнка: Несмеянов Ефим Григорьевич
Дочь: Матрёна Ефимовна
Отец ребёнка: Несмеянов Ефим Григорьевич
Отец ребёнка: Несмеянов Ефим Григорьевич
Дочь: Несмеянова Елизавета Ефимовна
Отец ребёнка: Несмеянов Ефим Григорьевич
Дочь: Несмеянова Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Несмеянов Ефим Григорьевич