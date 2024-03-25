Несмеянова (Меньшикова) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Несмеянова (Меньшикова) Анна Ефимовна

Место рождения

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.07.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1866

Отец: Меньшиков Ефим Иванович

Мать: Меньшикова Мелания Игнатьевна

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1884

Муж: Несмеянов Ефим Григорьевич

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1885

Дочь: Несмеянова Хиония Ефимовна

Отец ребёнка: Несмеянов Ефим Григорьевич

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1887

Сын: Несмеянов Степан Ефимович

Отец ребёнка: Несмеянов Ефим Григорьевич

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1888

Дочь: Никитина Васса Ефимовна

Отец ребёнка: Несмеянов Ефим Григорьевич

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1890

Дочь: Бобина Параскева Ефимовна

Отец ребёнка: Несмеянов Ефим Григорьевич

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1893

Сын: Несмеянов Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Несмеянов Ефим Григорьевич

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1894

Дочь: Лукия Ефимовна

Отец ребёнка: Несмеянов Ефим Григорьевич

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1896

Сын: Несмеянов Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Несмеянов Ефим Григорьевич

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1898

Дочь: Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Несмеянов Ефим Григорьевич

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1900

Сын: Несмеянов Василий Ефимович

Отец ребёнка: Несмеянов Ефим Григорьевич

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.04.1902

Сын: Несмеянов Терентий Ефимович

Отец ребёнка: Несмеянов Ефим Григорьевич

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1903

Сын: Несмеянов Фёдор Ефимович

Отец ребёнка: Несмеянов Ефим Григорьевич

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Матрёна Ефимовна

Отец ребёнка: Несмеянов Ефим Григорьевич

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.01.1906

Сын: Несмеянов Пётр Ефимович

Отец ребёнка: Несмеянов Ефим Григорьевич

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1910

Дочь: Несмеянова Елизавета Ефимовна

Отец ребёнка: Несмеянов Ефим Григорьевич

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1911

Дочь: Несмеянова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Несмеянов Ефим Григорьевич

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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