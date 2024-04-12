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Тышлек Дмитрий Левтерович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Тышлек Левтер

Мать: Тышлек ?

Рождение ребёнка
05.11.1863

Дочь: Тохтамыш Матрена Дмитриевна

Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Трандафилова

Николаевская церковь,м/к-1863г.-лист-12,зап.-29,ГАДО,Ф 426-1-1
Бракосочетание
До 1863

Жена: Тышлек Кириакия Трандафилова

Рождение ребёнка
11.10.1866

Дочь: Афанасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Михайловна

Бракосочетание
До 1866

Жена: Тышлек Кириакия Михайловна

Рождение ребёнка
01.07.1869

Дочь: Зипир Агрипина Дмитриевна

Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Михайловна

Рождение ребёнка
07.04.1872

Дочь: Алтын Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Михайловна

ГАДО , Ф - 426-1-1, м/к 1872г.,лист269.ЗАП-13.
Рождение ребёнка
17.12.1874

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Михайловна

Рождение ребёнка
22.04.1877

Сын: Тышлек Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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