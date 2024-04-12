Тышлек Дмитрий Левтерович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1835
Отец: Тышлек Левтер
Мать: Тышлек ?
Рождение ребёнка
05.11.1863
Дочь: Тохтамыш Матрена Дмитриевна
Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Трандафилова
Николаевская церковь,м/к-1863г.-лист-12,зап.-29,ГАДО,Ф 426-1-1
Бракосочетание
До 1863
Рождение ребёнка
11.10.1866
Дочь: Афанасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Михайловна
Бракосочетание
До 1866
Рождение ребёнка
01.07.1869
Дочь: Зипир Агрипина Дмитриевна
Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Михайловна
Рождение ребёнка
07.04.1872
Дочь: Алтын Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Михайловна
ГАДО , Ф - 426-1-1, м/к 1872г.,лист269.ЗАП-13.
Рождение ребёнка
17.12.1874
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Михайловна
Рождение ребёнка
22.04.1877
Сын: Тышлек Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Михайловна
Смерть
Неизвестно