Тышлек Кириакия Трандафилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек Кириакия Трандафилова

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Около 1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1835 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1863

Дочь: Тохтамыш Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: Тышлек Дмитрий Левтерович

Николаевская церковь,м/к-1863г.-лист-12,зап.-29,ГАДО,Ф 426-1-1
Бракосочетание
До 1863

Муж: Тышлек Дмитрий Левтерович

Смерть
Около 1865
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
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