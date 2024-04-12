Тышлек Кириакия Трандафилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиОколо 1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Рождение ребёнка
05.11.1863
Дочь: Тохтамыш Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Тышлек Дмитрий Левтерович
Николаевская церковь,м/к-1863г.-лист-12,зап.-29,ГАДО,Ф 426-1-1
Бракосочетание
До 1863
Смерть
Около 1865
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно