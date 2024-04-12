Зипир (Тышлек) Агрипина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зипир (Тышлек) Агрипина Дмитриевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

01.07.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1869

Отец: Тышлек Дмитрий Левтерович

Мать: Тышлек Кириакия Михайловна

Бракосочетание
19.02.1888

Муж: Зипир Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
05.02.1890

Сын: Зипир Харлампий Васильевич

Отец ребёнка: Зипир Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
15.03.1891

Сын: Зипир Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Зипир Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
27.06.1894

Дочь: Сарра Васильевна

Отец ребёнка: Зипир Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
14.09.1896

Сын: Зипир Федор Васильевич

Отец ребёнка: Зипир Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
04.12.1898

Сын: Зипир Николай Васильевич

Отец ребёнка: Зипир Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
18.02.1901

Сын: Зипир Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Зипир Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
18.06.1903

Сын: Зипир Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Зипир Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
26.11.1904

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Зипир Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
20.10.1906

Дочь: Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Зипир Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
15.11.1907

Сын: Зипир Спиридон Васильевич

Отец ребёнка: Зипир Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
30.07.1910

Сын: Зипир Иван Васильевич

Отец ребёнка: Зипир Василий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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