Зипир (Тышлек) Агрипина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения01.07.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1869
Бракосочетание
19.02.1888
Рождение ребёнка
05.02.1890
Сын: Зипир Харлампий Васильевич
Отец ребёнка: Зипир Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
15.03.1891
Отец ребёнка: Зипир Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.06.1894
Дочь: Сарра Васильевна
Отец ребёнка: Зипир Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
14.09.1896
Отец ребёнка: Зипир Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
04.12.1898
Отец ребёнка: Зипир Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.02.1901
Отец ребёнка: Зипир Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.06.1903
Отец ребёнка: Зипир Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
26.11.1904
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Зипир Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.10.1906
Дочь: Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Зипир Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
15.11.1907
Сын: Зипир Спиридон Васильевич
Отец ребёнка: Зипир Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
30.07.1910
Отец ребёнка: Зипир Василий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно