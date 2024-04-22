Кокоткина (Самагина) Анна Михайлова
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Рождение ребёнка
01.11.1910
Сын: Кокоткин Павел Васильевич
Отец ребёнка: Кокоткин Василий Иванович
Рождение ребёнка
26.07.1915
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Кокоткин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Кокоткин Борис Васильевич
Отец ребёнка: Кокоткин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокоткин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Кокоткин Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно