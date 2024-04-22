Кокоткина (Самагина) Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокоткина (Самагина) Анна Михайлова

Место рождения

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Самагин Михаил Алексиевич

Мать: Самагин Анастасия Евгеньевна

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.11.1910

Сын: Кокоткин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Кокоткин Василий Иванович

Рождение ребёнка
26.07.1915

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Кокоткин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Кокоткин Борис Васильевич

Отец ребёнка: Кокоткин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокоткин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Кокоткин Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокоткин Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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