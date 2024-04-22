Самагин Михаил Алексиевич
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Рождение ребёнка
11.05.1886
Сын: Самагинов (самагин) Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Самагин Анастасия Евгеньевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Кокоткина Анна Михайлова
Мать ребёнка: Самагин Анастасия Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Михайлова
Мать ребёнка: Самагин Анастасия Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Самагин Анастасия Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ножихина Мария Михайлова
Мать ребёнка: Самагин Анастасия Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павла Михайлова
Мать ребёнка: Самагин Анастасия Евгеньевна
Смерть
Неизвестно