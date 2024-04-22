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Самагин Михаил Алексиевич

Место рождения

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Самагин Алексий Феофилактов

Мать: Самагин Марина Васильевна

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.05.1886

Сын: Самагинов (самагин) Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Самагин Анастасия Евгеньевна

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Кокоткина Анна Михайлова

Мать ребёнка: Самагин Анастасия Евгеньевна

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Михайлова

Мать ребёнка: Самагин Анастасия Евгеньевна

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Самагин Анастасия Евгеньевна

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ножихина Мария Михайлова

Мать ребёнка: Самагин Анастасия Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павла Михайлова

Мать ребёнка: Самагин Анастасия Евгеньевна

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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