Кокоткин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.11.1910
Сын: Кокоткин Павел Васильевич
Мать ребёнка: Кокоткина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
26.07.1915
Дочь: Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Кокоткина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1920
Сын: Кокоткин Борис Васильевич
Мать ребёнка: Кокоткина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокоткин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Кокоткина Анна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокоткина Анна Михайлова
Смерть
Неизвестно