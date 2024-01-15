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Кокоткин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1910

Сын: Кокоткин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Кокоткина Анна Михайлова

Рождение ребёнка
26.07.1915

Дочь: Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Кокоткина Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1920

Сын: Кокоткин Борис Васильевич

Мать ребёнка: Кокоткина Анна Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокоткин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Кокоткина Анна Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокоткина Анна Михайлова

Смерть
Неизвестно
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