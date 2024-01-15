Самагин Анастасия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самагин Анастасия Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1886

Сын: Самагинов (самагин) Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Самагин Михаил Алексиевич

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Кокоткина Анна Михайлова

Отец ребёнка: Самагин Михаил Алексиевич

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Самагин Михаил Алексиевич

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Самагин Михаил Алексиевич

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ножихина Мария Михайлова

Отец ребёнка: Самагин Михаил Алексиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павла Михайлова

Отец ребёнка: Самагин Михаил Алексиевич

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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