Самагин Анастасия Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.05.1886
Сын: Самагинов (самагин) Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Самагин Михаил Алексиевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Кокоткина Анна Михайлова
Отец ребёнка: Самагин Михаил Алексиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Самагин Михаил Алексиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Самагин Михаил Алексиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ножихина Мария Михайлова
Отец ребёнка: Самагин Михаил Алексиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павла Михайлова
Отец ребёнка: Самагин Михаил Алексиевич
Смерть
Неизвестно