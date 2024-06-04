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Шутов Ефрем Андреев

Место рождения

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Шутов Андрей Васильев

Мать: Шутова Настасья Григорьева

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Матрона Естифеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: (Шутова) Татьяна Ефремова

Мать ребёнка: Шутова Матрона Естифеева

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: (Шутова) Наталья Ефремова

Мать ребёнка: Шутова Матрона Естифеева

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1798

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