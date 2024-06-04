Шутов Ефрем Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Шутов Андрей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шутова Матрона Естифеева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: (Шутова) Татьяна Ефремова
Мать ребёнка: Шутова Матрона Естифеева
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: (Шутова) Наталья Ефремова
Мать ребёнка: Шутова Матрона Естифеева
Смерть
1798