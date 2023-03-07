Шутова Матрона Естифеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смерти1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Татьяна Ефремова
Отец ребёнка: Шутов Ефрем Андреев
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Наталья Ефремова
Отец ребёнка: Шутов Ефрем Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шутов Ефрем Андреев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1795