Шутова Матрона Естифеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова Матрона Естифеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Татьяна Ефремова

Отец ребёнка: Шутов Ефрем Андреев

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Наталья Ефремова

Отец ребёнка: Шутов Ефрем Андреев

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Ефрем Андреев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1795
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