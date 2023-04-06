Обухов Естифей Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1719
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1719
Отец: Обухов Василий Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Устинья Естифеева
Мать ребёнка: Обухова Акулина Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Дарья Естифеева
Мать ребёнка: Обухова Акулина Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Феврония Естифеева
Мать ребёнка: Обухова Акулина Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Матрена Естифеева
Мать ребёнка: Обухова Акулина Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Обухова Акулина Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1788