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Обухов Естифей Васильев

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Место рождения

Песчаной Полом, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: Обухов Василий Васильев

Мать: не указана

Песчаной Полом, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Устинья Естифеева

Мать ребёнка: Обухова Акулина Михайлова

Песчаной Полом, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Дарья Естифеева

Мать ребёнка: Обухова Акулина Михайлова

Песчаной Полом, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Феврония Естифеева

Мать ребёнка: Обухова Акулина Михайлова

Песчаной Полом, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Матрена Естифеева

Мать ребёнка: Обухова Акулина Михайлова

Песчаной Полом, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Обухов Кирилл Естифеев

Мать ребёнка: Обухова Акулина Михайлова

Песчаной Полом, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Акулина Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Песчаной Полом, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1788
Песчаной Полом, Нолинский уезд, Вятская губерния
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