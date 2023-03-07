Шутова Настасья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Ефросинья Андреева
Отец ребёнка: Шутов Андрей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Агафья Андреева
Отец ребёнка: Шутов Андрей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Ульяна Андреева
Отец ребёнка: Шутов Андрей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Шутов Ефрем Андреев
Отец ребёнка: Шутов Андрей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Шутов Никита Андреев
Отец ребёнка: Шутов Андрей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1790