Шутова Настасья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова Настасья Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Ефросинья Андреева

Отец ребёнка: Шутов Андрей Васильев

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Агафья Андреева

Отец ребёнка: Шутов Андрей Васильев

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Ульяна Андреева

Отец ребёнка: Шутов Андрей Васильев

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Шутов Ефрем Андреев

Отец ребёнка: Шутов Андрей Васильев

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Шутов Никита Андреев

Отец ребёнка: Шутов Андрей Васильев

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Андрей Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1790
Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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