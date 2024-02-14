Галимова Сабыржихан Хамит Кызы
Место рожденияс.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения17.12.1906
Дата смерти?.01.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1906
Отец: Габитов Хамит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Галимов Вазих
Отец ребёнка: Галимов Загит Мухаметшивич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Галимов Жаудат
Отец ребёнка: Галимов Загит Мухаметшивич
Рождение ребёнка
11.10.1930
Сын: Галимов Фиргать
Отец ребёнка: Галимов Загит Мухаметшивич
Рождение ребёнка
1933
Сын: Галимов Фахим
Отец ребёнка: Галимов Загит Мухаметшивич
Рождение ребёнка
10.11.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галимов Загит Мухаметшивич
Смерть
?.01.1980
Похороны
Неизвестно