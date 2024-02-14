Галимова Сабыржихан Хамит Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимова Сабыржихан Хамит Кызы

Место рождения

с.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

17.12.1906

Дата смерти

?.01.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
1928 г.р.
1930 г.р.
1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1906

Отец: Габитов Хамит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Галимов Вазих

Отец ребёнка: Галимов Загит Мухаметшивич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Галимов Жаудат

Отец ребёнка: Галимов Загит Мухаметшивич

Рождение ребёнка
11.10.1930

Сын: Галимов Фиргать

Отец ребёнка: Галимов Загит Мухаметшивич

Рождение ребёнка
1933

Сын: Галимов Фахим

Отец ребёнка: Галимов Загит Мухаметшивич

Рождение ребёнка
10.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галимов Загит Мухаметшивич

Смерть
?.01.1980
Похороны
Неизвестно

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