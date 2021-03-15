Галимов Фиргать — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимов Фиргать

Место рождения

д.Бик-Утеево Буинского р-на

Дата рождения

11.10.1930

Дата смерти

15.03.2021

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.
1966 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1930

Отец: Галимов Загит Мухаметшивич

Мать: Галимова Сабыржихан Хамит Кызы

Работа или профессия
Неизвестно
Пенсионер
Образование
Неизвестно
Начальное
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.11.1955

Жена: Галимова (Миннуллина) Фатима

Рождение ребёнка
10.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галимова (Миннуллина) Фатима

Рождение ребёнка
04.04.1960

Дочь: Сиразова (Мухаметшина) Фардания

Мать ребёнка: Галимова (Миннуллина) Фатима

Рождение ребёнка
11.08.1966

Сын: Мухаметшин Фанис

Мать ребёнка: Галимова (Миннуллина) Фатима

Рождение ребёнка
26.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галимова (Миннуллина) Фатима

Смерть
15.03.2021

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