Галимов Фиргать
Место рожденияд.Бик-Утеево Буинского р-на
Дата рождения11.10.1930
Дата смерти15.03.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1930
Работа или профессия
Неизвестно
Пенсионер
Образование
Неизвестно
Начальное
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.11.1955
Рождение ребёнка
10.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галимова (Миннуллина) Фатима
Рождение ребёнка
04.04.1960
Дочь: Сиразова (Мухаметшина) Фардания
Мать ребёнка: Галимова (Миннуллина) Фатима
Рождение ребёнка
11.08.1966
Сын: Мухаметшин Фанис
Мать ребёнка: Галимова (Миннуллина) Фатима
Рождение ребёнка
26.05.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галимова (Миннуллина) Фатима
Смерть
15.03.2021