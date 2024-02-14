Габитов Хамит
Место рожденияс.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аитов Габит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамитов Ахмет
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1906
Дочь: Галимова Сабыржихан Хамит Кызы
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно