Габитов Хамит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габитов Хамит

Место рождения

с.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аитов Габит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамитов Ахмет

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1906

Дочь: Галимова Сабыржихан Хамит Кызы

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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