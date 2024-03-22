Хачинъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Хачинъ Кузьма
Мать: Хачина Марина
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Апросинья
Мать ребёнка: Гаврилова Авдотья
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Акилова Екатерина
Мать ребёнка: Гаврилова Авдотья
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Пономарева Елена
Мать ребёнка: Гаврилова Авдотья
Рождение ребёнка
1853
Сын: Хачинъ Александръ
Мать ребёнка: Гаврилова Авдотья
Рождение ребёнка
1856
Сын: Хачинъ Константинъ
Мать ребёнка: Гаврилова Авдотья
Рождение ребёнка
19.01.1861
Сын: Хачинъ Ефимій
Мать ребёнка: Гаврилова Авдотья
Рождение ребёнка
26.11.1869
Сын: Хачинъ Николай
Мать ребёнка: Гаврилова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокія
Мать ребёнка: Гаврилова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврилова Авдотья