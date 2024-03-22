Хачинъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хачинъ Федоръ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Хачинъ Кузьма

Мать: Хачина Марина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Апросинья

Мать ребёнка: Гаврилова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Акилова Екатерина

Мать ребёнка: Гаврилова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Пономарева Елена

Мать ребёнка: Гаврилова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Сын: Хачинъ Александръ

Мать ребёнка: Гаврилова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Хачинъ Константинъ

Мать ребёнка: Гаврилова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1861

Сын: Хачинъ Ефимій

Мать ребёнка: Гаврилова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1869

Сын: Хачинъ Николай

Мать ребёнка: Гаврилова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокія

Мать ребёнка: Гаврилова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Авдотья

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