Хачинъ Александръ
Место рождения
Дата рождения1853
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Хачинъ Федоръ
Мать: Гаврилова Авдотья
Рождение ребёнка
1873
Сын: Хачинъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Хачина Анастасия Егорова
Рождение ребёнка
24.07.1875
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Хачина Анастасия Егорова
Рождение ребёнка
15.02.1892
Сын: Хачинъ Ѳеодоръ
Мать ребёнка: Хачина Анастасия Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хачина Анастасия Егорова