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Хачинъ Александръ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1853

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Хачинъ Федоръ

Мать: Гаврилова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Сын: Хачинъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Хачина Анастасия Егорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1875

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Хачина Анастасия Егорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1892

Сын: Хачинъ Ѳеодоръ

Мать ребёнка: Хачина Анастасия Егорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хачина Анастасия Егорова

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