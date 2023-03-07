Акилова (Хачина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилова (Хачина) Екатерина

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Хачинъ Федоръ

Мать: Гаврилова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1869

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Акиловъ Кутуковъ Федотъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1881

Сын: Акиловъ Василій

Отец ребёнка: Акиловъ Кутуковъ Федотъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1883

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Акиловъ Кутуковъ Федотъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1885

Сын: Кутуковъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Акиловъ Кутуковъ Федотъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Акиловъ Кутуковъ Федотъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акиловъ Кутуковъ Федотъ

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