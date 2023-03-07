Акилова (Хачина) Екатерина
Место рождения
Дата рождения1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Хачинъ Федоръ
Мать: Гаврилова Авдотья
Рождение ребёнка
08.01.1869
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Акиловъ Кутуковъ Федотъ
Рождение ребёнка
25.02.1881
Сын: Акиловъ Василій
Отец ребёнка: Акиловъ Кутуковъ Федотъ
Рождение ребёнка
02.04.1883
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Акиловъ Кутуковъ Федотъ
Рождение ребёнка
21.06.1885
Сын: Кутуковъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Акиловъ Кутуковъ Федотъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Акиловъ Кутуковъ Федотъ
Бракосочетание
Неизвестно