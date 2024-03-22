Пономарева (Хачина) Елена
Место рождения
Дата рождения1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1851
Отец: Хачинъ Федоръ
Мать: Гаврилова Авдотья
Рождение ребёнка
05.11.1876
Сын: Пономаревъ Иванъ
Отец ребёнка: Пономаревъ Петръ
Рождение ребёнка
19.01.1881
Дочь: Ксенія
Отец ребёнка: Пономаревъ Петръ
Рождение ребёнка
30.03.1883
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Пономаревъ Петръ
Рождение ребёнка
09.08.1885
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Пономаревъ Петръ
Рождение ребёнка
10.08.1892
Дочь: Наталія
Отец ребёнка: Пономаревъ Петръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономаревъ Михаилъ
Отец ребёнка: Пономаревъ Петръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономаревъ Павелъ
Отец ребёнка: Пономаревъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пономаревъ Петръ