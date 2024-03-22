Пономарева (Хачина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарева (Хачина) Елена

Пономарева (Хачина) Елена

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1851

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Хачинъ Федоръ

Мать: Гаврилова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1876

Сын: Пономаревъ Иванъ

Отец ребёнка: Пономаревъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1881

Дочь: Ксенія

Отец ребёнка: Пономаревъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1883

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Пономаревъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.1885

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Пономаревъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1892

Дочь: Наталія

Отец ребёнка: Пономаревъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономаревъ Михаилъ

Отец ребёнка: Пономаревъ Петръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономаревъ Павелъ

Отец ребёнка: Пономаревъ Петръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономаревъ Петръ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close