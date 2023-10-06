Пищик (Марченко) Мария Илларионовна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения28.03.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1870
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.01.1890
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.09.1896
Дочь: Пищик София Сильвестровна
Отец ребёнка: Пищик Сильвестр Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1900
Сын: Пищик Григорий Сильвестрович
Отец ребёнка: Пищик Сильвестр Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.03.1903
Дочь: Анастасия Сильвестровна
Отец ребёнка: Пищик Сильвестр Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.06.1906
Сын: Пищик Кирилл Сильвестрович
Отец ребёнка: Пищик Сильвестр Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно