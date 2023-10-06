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Пищик Сильвестр Иванович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

02.01.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1868

Отец: Пищик Иван Матвеевич

Мать: Пищик Соломония Ефимиевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.01.1890

Жена: Пищик Мария Илларионовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.09.1896

Дочь: Пищик София Сильвестровна

Мать ребёнка: Пищик Мария Илларионовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1900

Сын: Пищик Григорий Сильвестрович

Мать ребёнка: Пищик Мария Илларионовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.03.1903

Дочь: Анастасия Сильвестровна

Мать ребёнка: Пищик Мария Илларионовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.06.1906

Сын: Пищик Кирилл Сильвестрович

Мать ребёнка: Пищик Мария Илларионовна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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