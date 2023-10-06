Пищик Сильвестр Иванович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения02.01.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1868
Отец: Пищик Иван Матвеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.01.1890
Жена: Пищик Мария Илларионовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.09.1896
Дочь: Пищик София Сильвестровна
Мать ребёнка: Пищик Мария Илларионовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1900
Сын: Пищик Григорий Сильвестрович
Мать ребёнка: Пищик Мария Илларионовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.03.1903
Дочь: Анастасия Сильвестровна
Мать ребёнка: Пищик Мария Илларионовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.06.1906
Сын: Пищик Кирилл Сильвестрович
Мать ребёнка: Пищик Мария Илларионовна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно