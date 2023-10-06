Пищик (Пищик) София Сильвестровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищик (Пищик) София Сильвестровна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

14.09.1896

Дата смерти

28.05.1903

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1896

Отец: Пищик Сильвестр Иванович

Мать: Пищик Мария Илларионовна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
28.05.1903
Харьковская губерния, Российская империя
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