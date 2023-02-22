Раклистов Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баринова Галина Павловна
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раклистов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
05.12.1925
Дочь: Упорова Антонина Павловна
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Смерть
1967