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Раклистов Павел Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баринова Галина Павловна

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раклистов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Баринов Василий Павлович

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
05.12.1925

Дочь: Упорова Антонина Павловна

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Смерть
1967

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