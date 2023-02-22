Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баринова Галина Павловна

Отец ребёнка: Раклистов Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Баринов Василий Павлович

Отец ребёнка: Раклистов Павел Михайлович

Рождение ребёнка
05.12.1925

Дочь: Упорова Антонина Павловна

Отец ребёнка: Раклистов Павел Михайлович

Смерть
1967

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