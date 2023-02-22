Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баринова Галина Павловна
Отец ребёнка: Раклистов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Раклистов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
05.12.1925
Дочь: Упорова Антонина Павловна
Отец ребёнка: Раклистов Павел Михайлович
Смерть
1967